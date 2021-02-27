Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "В" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило валютный долговременный рейтинг дефолта Украины на уровне "В" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает "Интерфакс - Украина".

"РДЭ Украины "B" отражает ее послужной список многосторонней поддержки и надежную основу макроэкономической политики, которая поддерживает относительно высокую степень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом", - отмечается в сообщении агентства

В Fitch сообщили, что кредиторская позиция близка к 13% ВВП, а долг сектора государственного управления несколько ниже медианного значения для уровня "B".

Недостатками же по мнению агентства, являются слабый уровень управления, высокая степень законодательного и судебного риска для реализации политик и низкая внешняя ликвидность по сравнению с высокими требованиями по обслуживанию суверенного внешнего долга.

Напоминаем:

Ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.