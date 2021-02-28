Льготы для закона об "инвестнянях" и уменьшение налогов для "игорки”: за что Верховная рада будет голосовать на следующей неделе

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о налоговых и таможенных льготах закона об "инвестнянях", об уменьшении налогообложения игорного бизнеса, а также об энергоэффективности и аграрных расписках.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем telegram.

Во вторник планируется рассмотреть законопроект (2805-д) про аграрные расписки.

Аграрные расписки - это механизм финансирования сельскохозяйственных производителей, этот инструмент работает с 2018 года.

Так, например, фермеру, которому нужны техника, может оформить аграрную расписку с дилером, он дает предоставляет необходимую технику, а фермер расплачивается позже, собранным урожаем. Сроки, объемы и прочие детали всегда обсуждаются индивидуально между поставщиком и покупателем. По аграрной расписке можно взять в кредит технику, удобрения и все необходимое для ведения хозяйства.

Целью законопроекта является совершенствование законодательства, как сообщается в пояснительной записке, это позволит повысить простоту в обращении, эффективность, надежность аграрных расписок, а также расширить сферу их использования.

Среди основных нововведений законопроекта:

определение правовой природы аграрной расписки как ценной бумаги;

расширение круга субъектов, имеющих право выдавать аграрные расписки;

создание правовых условий выдачи многолетних аграрных расписок, выполнение по которым будет происходить частями;

усиление гарантий прав кредиторов в случае принудительного исполнения.

Также во вторник хотят проголосовать налоговые и таможенные льготы (3761, 3762), которые прилагаются для закона об "инвестнянях".

Законопроект предусматривает две льготы:

3761 предусматривает до 1 января 2035 освобождении от налогообложения НДС операций по ввозу товаров на территорию Украины, освобождение от налога на прибыль предприятий (базовая ставка 18%. - ЭП) в течение пяти лет с даты ввода в эксплуатацию объекта, построенного в рамках инвестпроекта.

Органы местного самоуправления могут устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за землю для таких инвесторов в меньшем размере, или освобождать от уплаты этого налога.

3762 предлагает освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудования (оборудование), ввозимого инвестором при реализации инвестиционного проекта. Перечень и объемы таких товаров утверждает правительство одновременно с заключением специального инвестиционного договора.

Читайте также: Беспомощные "инвестняни": почему освобождать инвесторов от налогов – не лучший вариант

В среду рассмотрят закон (4507) про энергоэффективность.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Украина ежегодно потребляет около 92 млн тонн нефтяного эквивалента энергии, но почти ее половина (44%) теряется при ее преобразовании и транспортировке до финального потребителя, что на 12% выше в странах ЕС. Потенциал сокращения затрат энергии при потреблении может достигать 60%. Только по оценке в трех основных секторах - жилом, бюджетном и поставки энергии, потенциал энергоэффективности равен сбережению около 8,0 млрд евро ежегодно.

"Сейчас показатель энергоемкости ВВП по паритету покупательной способности в Украине втрое выше чем в большинстве стран Европы", - отмечается в пояснительной записке.

В четверг рассмотрят законопроект (2713-д) об уменьшении налогообложении игорного бизнеса .

Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является создание благоприятных условий для вывода из тени и легальной работы сферы азартных игр в Украине путем использования стимулирующей роли налогов"

Этот законопроект предусматривает: налогообложение крупных выигрышей (более 8 минимальных заработных плат), устанавливает на все виды деятельности единую ставку налога на доход - 10% валового игорного дохода.