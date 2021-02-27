Вицепремьер по евроинтеграции рассказала, как Украина может ответить, в случае завершения "Северного потока-2"

Вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ответом Украины на возможное завершение "Северного потока-2" может стать полная интеграция в европейский энергорынок.

Об этом она рассказала во время виртуальной дискуссии под названием "является ли Северный поток - 2 проектом ЕС и Германии? Диссонанс европейских голосов", сообщает Укринформ.

По ее словам, в настоящее время Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб нашей энергетической безопасности.

"Но, безусловно, завершение этого проекта (Северный поток - 2 - ЭП) подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза", - заявила Стефанишина.

По ее словам, лучшим предохранителем против повторения многочисленных газовых войн, которые в прошлом совершала Российская Федерация является обновленные приложения по энергетике в Соглашении об ассоциации, где стороны взяли на себя обязательства сформировать общий рынок газа и электроэнергии.

Напоминаем:

Немецкая компания по добыче природного газа и сырой нефти Wintershall Dea, которая является одной из пяти участников проекта российского газопровода "Северный поток-2", заявила о прекращении финансирования из-за санкций США.

Ранее сообщалось, что крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США. Среди них называлась и "Munich Re".

Трубопровод закончен более чем на 90%, и компания "Газпром" и ее западные партнеры надеются закончить его в этом году.

Впрочем, в "Газпроме" начали признавать, что для проекта появились риски.

На днях Украина и Польша вместе призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2".