Цена на АЗС резко пошли вверх: за неделю рост более гривны

Розничные сети АЗС в период с 19 по 26 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3–2 грн/л, что в среднем дало плюс 1,25 грн/л.

Об этом сообщили в консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

Сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) дважды поднимала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

Сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л.

На станциях "Параллель", "Авантаж 7", Mango, "Укр-Петроль" и SUNOIL подняли цены на 1-1,6 грн/л.

На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 65 коп./л, бензины — на 58 коп./л.

Glusco повысила цены на все виды топлива на 64 коп./л.

Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal и Motto подняли цены на 30-80 коп./л.

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн/л и составляет 27,21 грн/л, А-95 — 28,22 грн/л (+1,23 грн/л), ДТ — 27,63 грн/л (+1,21 грн/л).

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