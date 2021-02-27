Венедиктова о средствах по делу ПриватБанка: большая часть вернется

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассчитывает на то, что большая часть средста от убытков от незаконного присвоения средств в деле ПриватБанка в перспективе вернутся к государству.

Об этом она заявила в эфире "Свободы слова" Савика Шустера, передает "Интерфакс-Украина".

"Возможно, на самом деле это будет не так быстро, как нам всем этого хочется, возможно, это будет не вся сумма, которую мы отмечаем - 5,5 млрд - но большая часть вернется. Возможно, потом через компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернем и другое, с компенсацией государству", - отметила Венедиктова.

По ее словам, процесс продолжается и в плоскости уголовной юстиции, и в хозяйственных судах. "Когда мы говорили с министром юстиции, кажется, он называл 400 производств, в которых государство защищает эти активы", - уточнила генпрокурор.

Напоминаем:

Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным этого банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, по его докапитализации целом государство потратило более 155 млрд гривен.