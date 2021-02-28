Индексация пенсий, начало ипотеки под 7% и восстановление авиаперелетов: что меняется в марте

Индексация

Кабмин принял постановление, по которому индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Предусмотрено проведение индексации пенсии на 11% для 8 млн человек, которые получают пенсию по возрасту. Размер пенсии благодаря индексации повысится в среднем на 308 гривен.

А минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.

Повышается также минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Ипотека под 7%

"Уже в марте месяце, с первого числа, я уверен, эта программа будет работать в Украине - возмещение ставки по ипотеке до 7%. Для Украины мы видим в этом перспективу. Конечно, мы понимаем, что для отдельных категорий граждан ставку надо снижать еще больше", - рассказал премьер Шмыгаль.

А в Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5000 семей.

По словам главы Минфина условия получения следующие:

Среди видов предметов ипотеки, которые могут предоставляться в рамках этой программы, - первичный рынок (это ориентир), имущественные права на квартиры и дома + участки, а также вторичный рынок для квартир, которые были введены в эксплуатацию после 2018 года.

Нормативная площадь предметов ипотеки - 50 кв.м общей площади на 1 гражданина или семью из 2 человек + 20 кв.м на каждого следующего члена семьи. Максимальная общая площадь предмета ипотеки может быть увеличена на 20%.

Максимальная стоимость предмета ипотеки - 2,5 млн грн, если есть превышение - за счет собственных средств может быть оплачен, или кредитные средства банков без компенсации процентов.

Максимальная сумма ипотечного кредита - 2 млн грн, максимальный срок выплаты компенсации - 20 лет, минимальный собственный взнос заемщика - 15% от суммы кредита.

Максимальный размер комиссии за предоставление гарантии Фонда - 0,5% годовых.

Восстановление авиаперелетов

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с марта начинает постепенное восстановление свои рейсы и увеличит частоту на наиболее популярных направлениях.

В частности, в начале марта 2021 авиакомпания возобновляет рейсы из Киева в Женеву и Праги. В конце марта выполняться рейсы из Киева в Ларнаку, Вильнюса, Барселоны и Кишинева.

Также будет восстановлено воздушное сообщение между Одессой и Стамбулом.

С марта сообщение с рядом городов восстановится до ежедневных рейсов. Это касается Амстердама, Парижа, Милана, Тбилиси, Ереван и Тель-Авив с вылетом из Киева.





