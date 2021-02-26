Новости 26 февраля: фиксированная годовая цена на газ, "Центрэнерго", ипотека

О тарифе на газ. Фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда потеряет силу установленный государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

О новом руководителе "Центрэнерго". Кабмин по предложению Фонда госимущества назначил новым и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко.

Об Уолл-Стрит. Наибольшие рыночные индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones снизились на фоне повышения доходности облигаций Казначейства США. Акции Tesla, Apple, Alphabet, Facebook за день упали до 8%.

Об ипотеке. Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

О госдолге. Соотношение общего объема государственного долга к ВВП Украины в конце 2020 года составляет 56,8%, в то же время на конец 2019 года показатель составлял 44,3%.

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