Доля госдолга в ВВП Украины выросла на 12,5% в прошлом году

Соотношение общего объема государственного долга к ВВП Украины в конце 2020 года составляет 56,8%, в то же время на конец 2019 года показатель составлял 44,3%.

Об этом сообщает Минфин в Правительственном курьере.

В Минфине напомнили, что дефицит госбюджета в 2020 году был запланирован на уровне 298,4 млрд грн в связи с началом пандемии коронавируса. Фактические показатели на конец года показали, что бюджет за этот год выполнен с дефицитом в сумме 217,1 млрд гривен.

"Основным источником получения финансовых ресурсов, необходимых для покрытия дефицита государственного бюджета в 2020 году, служили государственные внутренние и внешние заимствования", - комментируют в ведомстве.

В целом в 2020 году государственных заимствований было осуществлено на сумму 639,6 млрд гривен.

Из них внутренних заимствований - 389,2 млрд грн (в том числе от продажи ОВГЗ - 382,4 млрд грн), а также выпуск ОВГЗ на 6,8 млрд гривен. для увеличения уставного капитала акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк".

Напомним:

Совокупный государственный долг Украины по состоянию на 31 января составляет 2,56 трлн грн, или 90,7 млрд долларов в эквиваленте - за месяц он увеличился на 6,34 миллиарда гривен.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец 2020 года составил 2,56 триллиона гривен, или 90,3 миллиарда долларов.

Ранее в Счетной палате сообщали, что несмотря на перевыполнение плана по поступлениям госбюджета на 2020 год на 0,8%, план расходов недовыполнили на 5% - на 67,3 миллиарда гривен, а дефицит - крупнейший за 10 лет.

Отмечалось, что перевыполнен на 40,4 млрд грн (47%) план поступлений по НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения

В то же время, недовыполнили план по заимствованиям от гособлигаций (ОВГЗ) получено 389 млрд грн, что меньше плана на 22 млрд грн (5,4%). Поступления от государственных внешних заимствований составляли 249,5 млрд грн, что на 24,5 млрд грн, или 8,9% меньше плана.

Экономическая правда