Годовой тариф на газ для населения заработает с 1 апреля - источник

Фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда потеряет силу установленный государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

Об этом ЭП сообщил источник в Кабмине.

Дата запуска годового тарифа обусловлена окончанием действия фиксированной правительством цены в 6,99 грн за кубометр.

Таким образом, операторы будут устанавливать фиксированную цену на год, которой смогут пользоваться потребители. Собеседник объяснил, что с годового тарифа можно будет в любой момент перейти на месячный, а затем обратно на годовой. В зависимости от колебаний рынка в разные периоды пользователи могут выбирать наиболее экономный для себя вариант.

Напомним:

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что цены на газ не вырастут выше установленного правительством уровня 6,99 гривны за кубометр и после того, как госрегулирование потеряет действие в апреле. Позже он добавил, что речь идет о "годовом газовом продукте".

С целью смягчения колебаний на рынке газа правительство хочет создать "годовой газовый продукт" - фиксированную для потребителей цену в год.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

Экономическая правда