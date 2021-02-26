На малых оборотах. Как получать пассивный доход с авто

Традиційно як інструмент збереження грошей українці обирають депозити в банках або інвестують у нерухомість.

Утім, зважаючи на темпи інфляції, це, швидше, інструмент захисту грошей від знецінення, ніж повноцінний заробіток. Дохідність гривневих депозитів зараз не перевищує 9% річних, валютних – 4%.

Інвестиції в реальний сектор економіки більш високоризикові і вимагають більше часу. Не кожен готовий будувати бізнес або інвестувати в нову справу. Тим паче, якщо ця справа вимагатиме постійної участі і відмови від теперішньої роботи.

Проте багато кому вдається знаходити "золоту середину": побудувати невеликий бізнес та отримувати з нього постійний дохід без активної участі і паралельно працювати в іншій сфері.

ЕП планує розповідати про такі успішні та провальні кейси. Перший матеріал – про можливі варіанти пасивного доходу для автовласників.

З бюджетом 10-20 тис дол можна придбати автомобіль, щоб здавати його в оренду. Орендаторами можуть бути служби таксі або прокатні сервіси, також можна найняти водіїв самостійно. Як це працює?

Автомобіль в оренду для таксі

Тут підійде будь-який автомобіль – незалежно від пробігу та року випуску. Марка авто впливатиме лише на тариф.

"Зазвичай до 25% від тарифу отримує оператор таксі, 30% – водій, 20-25% ідуть на заправку та ремонт автомобіля, 20% – заробіток власника авто", – розповідає ЕП підприємець, який займався таким бізнесом.

Комісія в різних операторів відрізняється залежно від міста. Для Києва комісія в Uber та Bolt – 25%, в Uklon – 15%. У менших містах комісія на 5-10% нижча.

Якщо водій самостійно ремонтує і заправляє машину, то він отримує до 50% від вартості поїздки.

Щоб приносити своєму власнику 5 тис дол на рік, автомобіль повинен працювати шість днів на тиждень у дві зміни з двома водіями. Кожен водій проводитиме за кермом 10-12 годин. Тобто автомобіль працюватиме цілодобово.

Середня вартість поїздки по Києву становить 110 грн. За добу здійснюється близько 20 поїздок. Водіям платять ставку або відсоток. Незалежно від підходу, кожен з них за місяць заробляє мінімум 12 тис грн.

"Ринок перенасичений, тож знайти водія важко. Промо для пошуку водія коштує близько 6 тисяч гривень. Ми отримували дві співбесіди і, в середньому, брали на роботу одного водія. Це з урахуванням того, що в нас автомобілі середнього класу. На гірший автомобіль знайти водія ще важче", – розповідає підприємець.

Крім того, серед водіїв велика плинність кадрів. Зазвичай людина працює кілька місяців і йде.

"Попрацював два дні на авто компанії. Дохід 50/50, заправка моя. У перший день їздив вісім годин. Після відрахування 25% комісії Uber залишилося 802 гривні. 401 гривню віддав власникам авто, на 200 гривень заправився. Мій заробіток за вісім годин роботи становив 200 гривень", – розповів один з водіїв журналісту ЕП.

фото уніан

За таких умов знайти водія справді складно. Однак такий низький заробіток буває не щодня та не у всіх операторів.

Зазвичай у години пік або в погану погоду тарифи можуть зростати удвічі і більше. Крім того, оператори пропонують бонуси. Наприклад, 100-150 грн за п'ять поїздок у ранковий час і трохи менше – у вечірній.

"Інколи за три ранкові години мені вдавалося заробити в Uklon 700-800 гривень, враховуючи бонус 125 гривень та з вирахуванням комісії 15%. Тариф у такий час у 1,5-2 рази вищий, ніж удень. Коли йдуть дощ чи сніг, то бувають поїздки з коефіцієнтом 2,5-3", – ділиться досвідом інший водій.

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Збільшити дохід можна, забрендувавши автомобіль лого служби таксі. Оператори платять за таку послугу по-різному.

В Uber на брендованому авто можна заробити додатково до 12 тис грн на місяць. Для цього авто повинно бути електромобілем, випущеним у 2013 році або пізніше, та здійснити понад 600 поїздок у Києві.

Виконати цю умову, враховуючи перерву на зарядку авто, майже неможливо. За 300 поїздок на місяць нараховують 4 тис грн бонусу. Рівень виплат зростає з кожною сотнею поїздок на місяць.

Виплати за брендування авто з ДВЗ трохи нижчі: від 3 600 грн за 300 поїздок на місяць до 10 тис грн за 600 поїздок.

В Uklon бонуси за брендування становлять 2,5-11 тис грн, у Bolt – 4,5-12 тис грн.

Загалом правила брендування у компаній приблизно однакові: авто повинно бути випущене після 2013 року, водій мусить мати високий рейтинг та низьку кількість неприйнятих замовлень.

Крім того, компанії не брендують авто класу "А", тому шансів отримати додатковий дохід у водіїв Daewoo Lanos немає.

Є компанії, які пропонують розмістити на автомобіль платну рекламу. Зазвичай власнику авто виплачують за це до 2 тис грн на місяць. Однак поєднувати таку рекламу з брендуванням від служби таксі не вийде.

Не все так просто

Вартість ремонту автомобіля залежить від марки і стану. "Бували місяці, коли ремонт автомобіля коштував 10 тисяч гривень, а бували – коли 2 тисячі", – зазначає підприємець, який використовував свої авто як таксі і наймав для цього водіїв.

За його словами, у такому бізнесі чимало ризиків.

"Іноді ми місяць шукали водія, а в цей час машина не працювала. Інший випадок: водій залишив автомобіль і втік з грошима. Був випадок, коли водій довго їхав на спущеному колесі. Довелося міняти диск і ремонтувати ходову", – каже співрозмовник.

Фінансові ризики можна зменшити у великій компанії, де є багато автомобілів, постійна робота з персоналом і своя станція технічного обслуговування.

Середній чек поїздки в Києві – 110 грн. Автомобіль за умови роботи у дві зміни може виконати близько 20 поїздок. Із загальної суми оператор таксі отримує 15% (16,5 грн), 20% (22 грн) ідуть на ремонт та заправку, решту, по 35,75 грн, ділять між собою власник автомобіля та водій. Виходить 715 грн за добу на двох водіїв без урахування бонусів та доплат за брендування.

Виконуючи 20 поїздок щодня, автомобіль може претендувати на додаткові 10-12 тис грн за брендування, а також на бонуси за роботу в години пік. У результаті кожен водій за місяць заробить 12-15 тис грн. Приблизно стільки ж отримує власник авто.

Тобто, придбавши вживаний автомобіль за 10 тис дол, протягом двох років можна повернути інвестовані кошти, а далі авто працюватиме на свого власника. Звичайно, краще купувати якомога новішу машину – це дозволить заощадити на ремонті.

Бюджет: 10-20 тис дол Окупність: близько двох років Час: потребує щоденної двогодинної участі для контролю водія та звітності Ринок, тенденції: висока конкуренція за клієнта, менший попит на послуги через коронавірус, зниження цін на послуги, труднощі з пошуком водіїв Ризики: ДТП, вимушений простій, поломка, викрадення автомобіля

Авто для прокатних сервісів

Інший варіант отримання пасивного доходу з автомобіля – здавати його в оренду компаніям, які замаються прокатом. Серед переваг – автомобіль не буде їздити 24/7, тому менше зношуватиметься. Однак вимоги до авто тут значно вищі.

Автомобіль не повинен бути старшим за три роки, а пробіг не повинен перевищувати 40 тис км. Крім того, більшість компаній не беруть авто, пригнані із США.

Власник автомобіля отримує 70% від виручки. "У середньому автомобіль використовується 20 днів на місяць. Автівка може стояти два місяці, а може пів року їздити в одного клієнта", – каже менеджер однієї з компаній, яка здає автомобілі в оренду.

Він додає, що це сезонний бізнес. Найвищий попит – з квітня по жовтень. Також попит підвищується на новорічні свята.

Пропозиція послуг прокату авто однієї з київських компаній

Техобслуговуванням та поточним ремонтом автомобіля займається власник. Обов'язковою умовою є наявність поліса страхування КАСКО.

"Якщо автомобіль потребує ремонту з вини клієнта, наприклад, через ДТП, то ремонт покриває страхова компанія, а ми стягуємо з клієнта страхову франшизу", – зазначає менеджер.

Автомобіль може перебувати в компанії постійно або стояти у власника. В останньому випадку представник компанії за два-три дні до замовлення телефонує та погоджує час та умови його доставки.

Вартість оренди автомобіля економ-класу стартує від 15 дол на день, преміум-класу – від 600 дол. Оренда авто середнього класу залежно від тривалості користування коштує 30-70 дол на день.

Якщо автомобіль Hyundai i30 буде їздити 20 днів на місяць упродовж семи місяців із середнім тарифом 45 дол на день, то за сезон він принесе 6,3 тис дол. Якщо він працюватиме весь рік, то виручка становитиме 8 тис дол. З цієї суми власник автомобіля отримає 5,6 тис дол.

Середня вартість нового Hyundai i30 з автоматичною КП – 20 тис дол. З урахуванням технічного обслуговування та купівлі КАСКО (від 10 тис грн на рік), автомобіль повністю окупиться за чотири-п'ять років.

Уживаний автомобіль окупиться швидше. У цьому випадку все залежатиме від його стану, адже обслуговування залишається на власнику. Один з варіантів – авто з Кореї або країн ЄС.

Бізнес на оренді авто більш вигідний, ніж традиційні способи заощаджень українців, однак ризики теж високі. Найменш болючий – простоювання авто через відсутність водія для роботи в таксі або клієнта при співпраці з рентал-сервісом.

Значно серйозніший ризик – імовірність потрапляння авто в ДТП. Звісно, страхова компанія компенсує вартість автомобіля, але власник втратить найцінніше в такому способі заробітку – час.

Також є ризик, що авто можуть викрасти. Хоча власники чи компанії зазвичай встановлюють технічні засоби для відстеження, але випадки викрадення, коли авто не знаходять, теж трапляються.

Утім, від таких ситуацій не застрахований будь-який власник автомобіля.

Бюджет: 15-25 тис дол Окупність: три-чотири роки Час: не потребує участі, контроль за використанням автомобіля та сервіс забезпечує компанія-посередник Ринок, тенденції: сезонність бізнесу, ринок в Україні розвивається, високий попит у сезон Ризики: ДТП, вимушений простій, поломка, викрадення автомобіля

Замість висновку

Однією з переваг бізнесу на оренді автомобілів є те, що при відносно невеликій вартості входу він потребує уваги власника лише в організаційних моментах та контролі. Для роботи з рентал-сервісами достатньо придбати авто й укласти угоду.

Авто для таксі вимагає більшої уваги власника, особливо під час підбору водія, але дохідність тут трохи вища.

Ризики в такому бізнесі також високі і залежать не лише від тенденцій ринку, а й від інших факторів. Ризики можна застрахувати, але жодна компанія не застрахує від тривалого часу окупності.

Якщо хочете дізнатися про інші види заробітку або розповісти про власний досвід, пишіть автору Володимиру Рихліцькому: rykhlitskiyvm@gmail.com