Правительство назначило нового временного руководителя "Центрэнерго"

Кабмин по предложению Фонда госимущества назначил новым и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко.

Об этом говорится в распоряжении от 26 февраля 2021 № 150-р, которое опубликовали на Правительственном портале.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в распоряжении.

Ранее Юрий Власенко занимал должности директора Черкасского городского РЭС, и.о. главы правления - генерального директора ПАО "Черкассыоблэнерго", главы правления ПАО "Черкассыоблэнерго".

В 2011-2014 годах был членом НКРЭКУ.

Дополнено.

В Фонде госимущества заявили, что новый руководитель компании Юрий Власенко продолжит финансовое оздоровление "Центрэнерго" и подготовку к приватизации, "чтобы усилить уже полученные результаты и достичь новых".

"Его опыт в сфере государственного регулирования также станет залогом дальнейшего повышения прозрачности работы предприятия", - добавили в ведомстве.

"Фонд госимущества возобновил контроль над "Центрэнерго" в конце весны прошлого года. Александру Корчинскому, который тогда возглавил предприятие, удалось вывести компанию из кризиса - 2020 год "Центрэнерго" завершило с прибылью более 50 млн грн, против 2 млрд грн убытка в 2019 году.

Этот результат является весомым вкладом Александра Корчинского в развитие компании. Фонд госимущества благодарен ему за управление компанией в этот сложный период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий этап развития "Центрэнерго" - объединение с наиболее перспективными шахтами в единый холдинг с целью дальнейшей приватизации.

В Фонде объяснили, что это требует в том числе обновления состава менеджмента, поэтому по инициативе ведомства произошла ротация руководства.

"Первоочередными задачами руководителя станет внедрение обновленной стратегии оптовых продаж электроэнергии и оптимизация расходов.

Кроме того, будут оптимизированы поставки угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированный холдинг. Компания будет отдавать приоритет закупки угля только отечественной добычи", - заявили в ФГИ.

Напомним:

С 29 мая 2020 года исполняющим обязанности гендиректора "Центрэнерго" был Александр Корчинский.

Ранее руководитель ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский обратился к чиновникам с просьбой провести совещание под председательством Минэнерго с участием самой компании, НАК "Нафтогаз", ПрАТ "НЭК "Укрэнерго" и ГП "Энергорынок" для выработки механизма реструктуризации долгов компании за газ.

Экономическая правда