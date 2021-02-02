Новости 2 февраля: табачный монополист не заплатит 3,4 миллиарда штрафа, новый поворот в деле "Мотор-Сичи"

О деле Тедис. Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" и признал недействительным решение АМКУ в части, касающейся компании (штраф в размере 3,4 млрд грн).

О новом руководителе Нацкомиссии по ценным бумагам. Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавит советник руководителя Офиса Президента Руслан Магомедов.

О Dragon Capital. Нацкомиссия по ценным бумагам открыла дело против "Драгон Капитал" за нарушение требований относительно осуществления депозитарной деятельности в части. В Dragon Capital отвергли обвинения.

О Gamestop. Акции компании GameStop, взлетевшие в результате совместных усилий пользователей Reddit, упали на 30% во Франкфурте в сравнении с закрытием рынка 1 февраля.

О транше МВФ. Украина в 2021 году ожидает получить три транша от Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

О "Мотор-Сичи". Министерство иностранных дел Украины получило ноту от правительства Китая из-за введения СНБО санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

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