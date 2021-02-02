Стало известно, кто может вскоре возглавить Нацкомиссию по ценным бумагам

После того, как каденция Тимура Хромаева в должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку завершилась в минувшие выходные, регулятор возглавит советник руководителя Офиса Президента Руслан Магомедов.

Об этом говорится в материале ЭП.

Сообщается, что ночью 1 февраля на сайте Единого государственного реестра деклараций появились сведения о доходах и имуществе Руслана Магомедова в качестве кандидата на пост главы Национальной комиссии комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В то же время, собеседники ЭП в Нацкомиссии и Офисе отметили, что решение о назначении Магомедова уже принято, и до конца недели президент Владимир Зеленский подпишет соответствующий указ. Ему будет предшествовать другой указ, которым освободят не только Хромаева, но и трех членов комиссии: Игоря Назарчука, Александра Панченко и Дмитрия Тарабакина.

Все они были назначены на шесть лет еще 30 января 2015 года. Должность сохранит лишь Максим Либанов, срок пребывания которого в должности члена комиссии закончится в феврале 2024 года.

По информации ЭП в состав НКЦБФР будет введено четыре новых члена - два от участников фондового рынка и два - от премьер-министра Дениса Шмыгаля. Всего членами комиссии могут быть шесть человек. Одно место пока останется вакантным.

ЭП также обратилась к самому Руслану Магомедову за комментарием относительно его назначения, но он ответил, что "до указа президента ничего пока комментировать не будет".

Собеседники в ОП утверждают, что решение не оставлять Хромаева на второй срок на Банковой принимали с учетом результатов его деятельности и позиции участников фондового рынка.

Больше о том, почему Зеленский решил сменить главу комиссии читайте в материале ЭП: Зеленский услышал голос фондового рынка: Хромаева заменит советник Ермака

Экономическая правда