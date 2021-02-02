Конец лихорадки wallstreetbets: акции GameStop упали на треть

Акции компании GameStop, взлетевшие в результате совместных усилий пользователей Reddit, упали на 30% во Франкфурте в сравнении с закрытием рынка 1 февраля.

Об этом сообщает Reuters.

Франкфуртские акции GameStop снизились на 30% по сравнению с закрытием биржи 1 февраля и установились на уровне 143 евро (172,72 доллара) на начало торгов 2 февраля. На закрытии американского рынка котировки акций составляли 225 долларов, а в открытие 2 февраля они упали на 23% до 173 долларов.

Аналитики ожидают, что лихорадка с GameStop понемногу возвращаться в норму.

Несмотря на падение, котировки акций компании остаются на около 1000% выше, чем пару недель назад - до того, как пользователи Reddit решили массово скупать активы GameStop.

Несколько упали цены на серебро, которые на днях также взлетели до самых высоких уровней с 2012 года после того, как пользователи соцсети Reddit решили массово скупать активы чтобы помешать крупным инвесторам. На спот-рынке цена установилась на 27,66 долларов за унцию (-4%).

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Экономическая правда