Верховный суд отменил решение АМКУ по миллиардному штрафу "Тедис Украина"
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании "Тедис Украина" и признал недействительным решение АМКУ в части, касающейся компании (штраф в размере 3,4 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Верховный Суд поставил точку в споре между "Тедис Украина" и Антимонопольным комитетом Украины, который обвинял компанию в якобы совершении антиконкурентных согласованных действий и наложил штраф в размере 3,4 млрд грн.
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу "Тедис Украина", отменил решение первой и апелляционной инстанций, и принял новое решение, которым удовлетворил иск "Тедис Украина" о признании недействительным решения АМКУ в части, касающейся ООО "Тедис Украина". Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.
"Мы рады приветствовать итоговое решение Верховного Суда. С самого начала этого судебного процесса мы четко понимали, что справедливость будет на нашей стороне и смогли это доказать перед высшим судебным органом страны", - заявил генеральный директор компании Тарас Корнияченко.
По его словам, компания "на протяжении всей десятилетней истории работает исключительно в правовом поле".
Согласно госреестру, конечным бенефициаром "Тедис Украина" является Борис Кауфман.
Напомним:
В октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.
В декабре 2020 года компании Philip Morris International подали иск о двустороннем инвестиционном арбитраже в связи с несправедливым, по мнению компаний, решением АМКУ оштрафовать компанию по делу "Тедис" за согласованные антиконкурентные действия.
В январе 2021 года Северный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украины" на решение АМКУ о наложении штрафа за нарушение законодательства по защите экономической конкуренции.
Хозсуд Киева 13 августа 2020 года не удовлетворил иск JTI Украина по штрафу АМКУ за согласованные антиконкурентные действия - компания выплатит 923 млн грн штрафа во избежание начисления пени и обжалует решение суда.
Напомним, ранее скандал вокруг компании "Тедис Украина" вспыхнул в конце марта 2017 года.
1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках у дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина". Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.
"По делу компании "Тедис Украина", связанной с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят более 100 обысков в нескольких городах Украины", - сообщал министр.
Аваков также обвинил табачного монополиста в "помощи террористическим организациям псевдо республик и неуплате налогов".
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