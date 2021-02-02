Украина ожидает более 2 миллиардов долларов от МВФ в этом году

Украина в 2021 году ожидает получить три транша от Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.

"Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году", - сказал Шевченко.

В июне прошлого года МВФ утвердил программу на 5 млрд долларов на поддержку украинской экономики в связи с пандемией коронавируса.

"Работа миссии продолжается ... По результатам этой недели станет более понятно, каких договоренностей мы достигаем", - ответил Шевченко на вопрос, может ли Киев надеяться на получение денег до конца первого квартала.

По его словам, регулятор выполняет обязательства МВФ и ослабляет беспокойства о независимости НБУ, которые возникли после отставки Якова Смолия в прошлом году.

Шевченко отметил необходимость принятия ряда законопроектов, которые позволят привлекать большее количество займов.

Также он рассказал, что правительство хочет выпустить евробонды на сумму 2,4 миллиарда в 2021 году. Центральный банк также ожидает, что иностранные инвесторы принесут около 1 миллиарда долларов благодаря покупке гособлигаций в этом году.

В январе Нацбанк оставил неизменной ключевую процентную ставку на исторически низком уровне 6%.

"Мы хотели бы, чтобы все участники рынка четко знали, что мы немедля среагируем, если увидим дальнейшее усиление фундаментального инфляционного давления ... Темп будет изменен".

Напомним:

Правление Нацбанка решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% и повысило инфляционный прогноз на 2021 год до 7%.

Также сообщалось, что Национальный банк будет готов повышать учетную ставку для приведения инфляции до целевого диапазона.

НБУ оценивает шансы пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ как высокие, но не дает более подробных комментариев в связи с тем, что сейчас идет работа миссии Фонда.

Экономическая правда