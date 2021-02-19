Новости 19 февраля: марсоход совершил удачную посадку, Bitcoin достиг триллиона капитализации

О Марсе: Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость) совершил удачную посадку в северном полушарии Марса.

О торговле: В 2020 году импорт из России в Украину сократился на 35%, а из стран СНГ в целом - на 29%.

О технологиях: Спутниковый интернет Starlink от SpaceX Илона Маска может появиться в Украине в следующем году, технология доступна к предзаказу.

О Bitcoin: Рыночная стоимость криптовалюты Bitcoin достигла 956 млрд долларов, цена прошла отметку в 53 тысяч долларов и продолжает расти.

О Донбассе: В результате войны с Российской Федерацией экономики Донецкой и Луганской областей потеряли более 50 млрд долларов за 2014-2018 годы, что составляет около 10% валового продукта Украины за эти 5 лет.

О Приватбанке: Приватбанк требует отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами.

О госдолжностях: Президент Владимир Зеленский вернул в парламент закон "О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Позже премьер Денис Шмыгаль и ОП заявили, что президент его ветировал, поскольку документ ограничивает выполнение полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

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Борщ, что покоряет рынки Европы, США и ОАЭ. Как николаевский предприниматель вывел украинские консервы в мир

Николаевский предприниматель производит и экспортирует органическую консервацию. С чего все началось и как борщ, сало, чеснок в банках и другие консервированные продукты из Украины начали покорять мир.