Китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили арбитражные требования к Украине

Китайские инвесторы в "Мотор Сич" повысили требования в международном арбитраже против Украины на 100 миллионов долларов до 3,6 миллиарда долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Мотор Сич".

"Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" увеличили предварительную сумму убытков на минимум $ 100 млн что касается их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже - с $3,5 млрд До не менее $3,6 млрд" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что рост требований связан с расширением начальной группы истцов и включением в нее еще нескольких китайских акционеров.

Напомним:

Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.

В Минюсте объяснили, что арбитражный спор, инициированный "Мотор Сич", будет рассматриваться арбитражным судом ad hoc (созданным для конкретного случая) в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.

31 января, в Запорожье должны были состояться внеочередное общее собрание АО "Мотор Сич", инициированные китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским, но они были сорваны Службой безопасности.

По сообщению СБУ, проводятся следственные действия по уголовным производством по незаконному собранию акционеров АО "Мотор Сич".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зафиксировала нарушения законодательства со стороны некоторых акционеров "Мотор Сич" из-за организации сборов в акционерном обществе.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

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Экономическая правда