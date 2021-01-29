Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и САП", она приняла решение провести служебной проверки прокурора САП Виталия Пономаренко, дважды закрывал дело "Роттердам +".

Об этом она написала в Facebook.

Венедиктова напомнила процессуально-судебную хронологию дела.

"21 января 2021 прокурор САП Пономаренко В.П. своим постановлением уже во второй раз закрыл это же уголовное производство на основании п.3 ч.1 ст.284 УПК Украины.

25 января 2021 адвокаты потерпевшей стороны, а именно "Никопольского завода ферросплавов", с участием детективов НАБУ Самойленко М.В. и Романюк М.О. обратились с заявлением в ВАКС об отводе прокурора Пономаренко В.П. Уже другая судья ВАКС Михайленко В.В. отказала в удовлетворении этого заявления", - отметила она.

"Я не устаю настаивать на том, что уголовный процесс - это ряд справедливых и однозначных процессуальных действий, которые часто приводят к лишению свободы, которой так дорожит каждый без исключения человек. Миссия генерального прокурора заключается в ежедневном защите законных интересов всех участников этого процесса. Представление публичного обвинения в суде не укладывается в понятие "популярно" или нет, "выгодно" или нет, "появятся в Фейсбуке лайки" или нет, "похвалят" или нет - решение прокурора должны основываться на безоговорочных доказательствах, которые законно собраны по делу.

Действиям прокурора САП Пономаренко В.П. суд предоставил оценку дважды. И не Печерский районный или Окружной административный, о решении которых так часто любят спорить, а ВАКС, тот самый ВАКС, решение которого не принято критически оценивать, хотя это понятие и не вписывается в рамки правовой дискуссии", - подчеркнула Венедиктова.

По ее словам, генпрокурор "не должен и не будет работать судьей апелляционной палаты ВАКС" в вопросе отвода прокурора в том или ином деле "уже после того, как компетентный суд соответствующие заявления рассмотрел".

"Единственное, чего не хватает в публичных высказываниях отдельных сотрудников правоохранительных органов - это правды. Дело, котороое успело стать скандальным, известно как "Роттердам +", была зарегистрирована в ЕРДР 24.03.2017 года, а сегодня за окном - 2021. Я призываю всех без исключения участников процесса - объяснить аудитории причину, на основании которой, собственно, в вашем распоряжении осталось 0 или 1, или 2, или сколько дней? Тех дней, необходимых для эффективного расследования.

За несколько месяцев до истечения этого срока никому и в голову не пришло задуматься о последствиях? Случайно или специально не пришло? Я утверждаю, что именно проблема, связанная с процессуальными сроками, является ключевой в этом случае. Но проблема, которую и детективам, и прокурорам выгодно замалчивать и совсем не хочется объяснять", - говорится в позиции генпрокурора.

Венедиктова заявила, что не позволит превратить Офис генпрокурора "на источник всех бед".

"Не будет этого. За вами правда? Почему же вы эту правду не сообщили судьям ВАКС? Не сомневаюсь, гораздо проще просить о помощи на страницах информационных изданий, чем в суде, где участники процесса воспринимают исключительно уголовно-процессуальные аргументы, а не эмоции", - подчеркнула она.

"Несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и прокуроров САП, я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко В.П. в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве № 52017000000000209.

Детективам НАБУ будет, конечно, предложено обратиться к Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора со всеми необходимыми документами, обосновывающими их позицию в этом вопросе", - написала она.

Венедиктова пообещала обеспечить "справедливое исследование всех без исключения обстоятельств", связанных с расследованием дела и обеспечением процессуального руководства.

"Этот процесс от первой до последней минуты будет прозрачный и максимально открыт для граждан в рамках действующего законодательства", - заверила генпрокурор.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

И.о. руководителя САП Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу "Роттердам +", НАБУ в очередной раз призвал генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу.

Ранее сообщалось, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+".

Антимонопольный комитет закрыл дело по признакам нарушения НКРЭКУ законодательства о защите экономической конкуренции по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии (дело "Роттердам +" - ред.) из-за недоказанности нарушения.

НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец - ред.).

Группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова назвала заявление НАБУ о записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК "политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам +".

Национальное антикоррупционное бюро и САП безрезультатно просили Офис генпрокурора заменить руководителя группы прокуроров в расследовании дела "Роттердам +", дело приостановлено, изучаются материалы, заявили в НАБУ и САП.

2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается изменить прокурора в деле "Роттердам +", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров".

В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам +" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда