Справу "Роттердам+" зупинено, матеріали вивчаються – керівники НАБУ і САП

Національне антикорупційне бюро і САП безрезультатно просили Офіс генпрокурора замінити керівника групи прокурорів у розслідування справи "Роттердам+", справу зупинено, вивчаються матеріали.

Про це заявили директор НАБУ Артем Ситник та в.о. керівника САП Максим Грищук в ефірі одного з телеканалів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли ще не було скасовано постанову про закриття справи, у нас була розмова, що якщо постанова буде скасована, а ми таку можливість допускали, то логічно було б змінити прокурора. Ми говорили про те, щоб змінити прокурора і ми письмово про це просили Офіс генпрокурора, оскільки сьогодні генеральний прокурор фактично виконує обов'язки керівника САП. Але, на жаль, результату ми не отримали", - сказав Ситник.

"Було розуміння, що ми рухаємося в напрямі суду, а тут вночі детектив заходить до реєстру і бачить, що справу вже закрито", - додав він.

За його словами, зараз розслідування справи зупинено. Також, як підкреслив Ситник, у справі не виконані всі міжнародно-правові доручення.

Водночас в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук звернув увагу на те, що рішення про відсторонення прокурора-керівника групи, приймає генпрокурор.

"Другий варіант - прокурор є незалежним у своїй оцінці доказів у будь-якій справі. Наразі прокурор прийняв таке рішення", - зазначив він.

За його словами, є два рішення суду, що суперечать один одному, щодо обґрунтованості закриття справи.

"Зараз справу зупинено, матеріали вивчаються", - додав Грищук.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Нагадаємо:

2 грудня НАБУ зазначало, що ОГП відмовляється змінити прокурора в справі "Роттердам+", попри його "неодноразове намагання закрити справу й унеможливити публічний судовий розгляд протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів".

В ОГП на це відповіли, що після прийняття прокурором рішення про закриття справи "Роттердам+" виникла низка питань щодо ефективності слідства.

У серпні 2020 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко, який керує справою з боку САП, вніс постанову про закриття справи "Роттердам+".

У жовтні Вищий антикорупційний суд поновив справу.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".