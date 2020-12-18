Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+"

Антимонопольный комитет закрыл дело по признакам нарушения НКРЭКУ законодательства о защите экономической конкуренции по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии (дело "Роттердам +" - ред.) из-за недоказанности нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что дело было начато по информации НАБУ.

"В бюро отметили, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, в течение 2016-2017 годов проводила расчет прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии с нарушением алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручной корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий расчетный период в пользу ТЭС.

Нарушение алгоритма могло свидетельствовать о возвращении к "ручному режиму" и субъективному ценообразованию для тепловых электростанций (ТЭС). Это могло предоставить последним преимущества по сравнению с другими участниками рынка (конкурентам), в том числе атомным электростанциям (АЭС) (по информации НАБУ и ГП "НАЭК "Энергоатом)", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения дела АМКУ пришел к выводу, что ценовая конкуренция на рынке генерации в модели рынка, которая существовала до 01.07.2019 года, в связи со значительным государственным влиянием была ограниченной.

"В течение 2016-2017 гг. не произошло существенного изменения долей хозяйствующих субъектов на рынке. А также, ни один из крупных игроков не был устранен с рынка.

Показатели фактической рентабельности всех видов генерации в 2017 году показали тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим годом ... Ни одна экспертиза, имеющаяся в материалах дела, не устанавливает факта и размера убытков, причиненных участникам рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальным конкурентам ТЭС", - говорится в позиции АМКУ.

"Таким образом, собранными по делу доказательствами не подтверждается информация о том, что действия НКРЭКУ привели к оказанию отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов", - говорится в заключении комитета.

Поэтому производство по делу закрыли из-за недоказанности нарушения, добавили в АМКУ.

В ведомстве также отметили, что отсутствие в действиях компаний или органов власти нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец - ред.).

Группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова назвала заявление НАБУ о записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК "политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам +".

Национальное антикоррупционное бюро и САП безрезультатно просили Офис генпрокурора заменить руководителя группы прокуроров в расследовании дела "Роттердам +", дело приостановлено, изучаются материалы, заявили в НАБУ и САП.

2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается изменить прокурора в деле "Роттердам +", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров".

В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам +" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда