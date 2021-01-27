Дело "Роттердам +": НАБУ снова призвало Венедиктову заменить старшего группы прокуроров

И.о. руководителя САП Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу "Роттердам +", НАБУ в очередной раз призвал генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

"НАБУ в очередной раз призывает генпрокурора заменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу "Роттердам +" и, следовательно, обеспечить эффективное расследование одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины.

Принадлежность доводов НАБУ о недопустимости выбранного способа процессуального поведения старшего группы прокуроров поддержано и.о. руководителя САП Максимом Грищуком, который 25 января возобновил расследование по делу", - говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро.

"Однако, заменить старшего группы прокуроров может сейчас только руководство Офиса генерального прокурора, которое избегает вынесения решения по этому поводу и не предоставляет собственной независимой оценки действиям и решениям упомянутого прокурора, тем самым исключая проведения дальнейшего беспристрастного расследования", - подчеркнули в ведомстве.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+", НАБУ обжалует это решение.

Антимонопольный комитет закрыл дело по признакам нарушения НКРЭКУ законодательства о защите экономической конкуренции по расчету в 2016-2017 годах рыночной цены электроэнергии (дело "Роттердам +" - ред.) из-за недоказанности нарушения.

НАБУ в рамках дела "Роттердам +" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго (позже вр.и.о. назначили Ольгу Буславец - ред.).

Группа компаний "ДТЭК" Рината Ахметова назвала заявление НАБУ о записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК "политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам +".

Национальное антикоррупционное бюро и САП безрезультатно просили Офис генпрокурора заменить руководителя группы прокуроров в расследовании дела "Роттердам +", дело приостановлено, изучаются материалы, заявили в НАБУ и САП.

2 декабря НАБУ отмечало, что ОГП отказывается изменить прокурора в деле "Роттердам +", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров".

В ОГП на это ответили, что после принятия прокурором решения о закрытии дела "Роттердам +" возник ряд вопросов относительно эффективности следствия.

В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

В октябре Высший антикоррупционный суд возобновил дело.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрении шести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".

Экономическая правда