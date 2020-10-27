Суд возобновил дело "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд возобновил рассмотрение дела по так называемой формуле "Роттердам +", с помощью которой формировалась цена на электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ напомнили, что дело "безосновательно закрыл прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отбросив собранные детективами доказательства".

Как сообщает Центр противодействия коррупции, в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда зачитали протокол видеозаписи интервью "Радио Свобода" с бывшим главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрием Вовком 2015 года, которое, однако, не было опубликовано.

В интервью Вовк критиковал компанию олигарха Рината Ахметова "ДТЭК" за попытку монополизировать рынок и заявлял, что внедрение формулы "Роттердам+" выгодно только ей.

В интервью Вовк говорит: "Для того, чтобы обслуживать кредиты, они пытаются шантажировать нас... чтобы мы повысили тариф для ТЭЦ... По нашему мнению, обоснованная стоимость (тонны - ред.) угля - 800 грн. В балансе сейчас рассчитана цена в 1100 грн, что, по нашему мнению, является достаточным уровнем для рентабельности. Они требуют 1500 грн... Это значит, что они заставляют все население Украины платить за свой кредитный портфель".

По словам Вовка, каждые 100 грн за тонну угля - это 2 млрд грн для "ДТЭК". Он отмечал, что это отразится на ценах как для предприятий, так и для граждан. "Мы считаем, что это необоснованный рост (цены - ред.), который идет де-факто только одной компании - "ДТЭК". И покрывает их кредитный портфель".

На еще одном видео с того же интервью Вовк на доске подробно объясняет, почему формула необоснованная. Он говорит. что "ДТЭК" хочет получить дополнительные 8-14 млрд грн исключительно на обслуживание своих долгов, а не на повышение зарплат шахтеров, например.

"Это означает, что оптовая рыночная цена на электроэнергию должна вырасти на 30% сейчас. По нашему мнению, это недопустимо большой рост тарифов", - говорил тогда Вовк.

Несмотря на такие высказывания, позже в 2015 году Вовк от имени Нацкомиссии изменил свое мнение и утвердил новый порядок образования цены на электроэнергию, которая предусматривала внесение в нее затрат на перевозку угля, которых в действительности не существовало.

Напоминаем:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась удовлетворить жалобу детективов Национального антикоррупционного бюро и отменить постановление о закрытии дела Роттердам+.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

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