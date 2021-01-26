Шмыгаль о результатах аудита "Нафтогаза": СБУ ведет производство, все материалы представят

СБУ ведет производство по результатам аудита "Нафтогаза", который выявил нарушения, которые привели к потере государством 75 млрд грн, по результатам производства все материалы публично представят.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время выступления в Раде, отвечая на вопрос нардепа от "Батькивщины" Ивана Крулько.

"Что касается результатов аудита (" Нафтогаза "- ред.) ведется соответствующее производство Службой безопасности Украины, все материалы будут публично представлены по результатам этого производства", - сказал премьер.

Напоминаем:

6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

В тот же день на Facebook-странице Государственной аудиторской службы было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.

Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванные НАК Нафтогаз, оказался абсолютно искусственным".

Петер ван Дрил также прокомментировал приведенную в статье ЭП информацию и отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

Позже в распоряжении ЭП оказалось письмо, в котором глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

В нем глава Госаудитслужбы сообщает премьер-министра, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривен.

Офис крупных налогоплательщиков ГФС засекретил результаты аудита "Нафтогаза", поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.

В то же время собеседник ЭП в правоохранительных органах заявил, что материалы засекретили только для того, чтобы депутаты не смогли получить доступ к документам.

В "Нафтогазе" заявили, что финансовая отчетность компании соответствует законодательству Украины и международным стандартам финансовой отчетности.

Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки Службы безопасности Украины в сфере экономики для рассмотрения и принятия необходимого решения.

По факту деятельности против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, построенная на обвинениях в государственной измене.

Госаудитслужба по результатам проверки НАК "Нафтогаз" выявила нарушения, которые, по мнению аудиторов, привели к потере государством 75 млрд грн. Учитывая общественный резонанс после публикации отдельных выводов аудита, ЭП опубликовала все имеющиеся в распоряжении редакции документы, касающиеся ревизии.

Экономическая правда