Официально: Аудит "Нафтогаза" показал потери для бюджета на сумму 75 миллиардов – письмо Госаудитслужбы

Глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с результатами ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

Копия соответствующего письма, подписанного Плисом 5 октября 2020 года, есть в распоряжении ЭП.

В нем глава Госаудитслужбы сообщает премьер-министра, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривен.

ЭП приводит лишь часть документа. Позже будет обнародована другая часть

"В общем ревизией "Нафтогаза" установлено финансовых нарушений и выявлены факты неэффективных управленческих действий или рисковых операций, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 176 млрд гривен, в том числе финансовых нарушений, которые привели к потерям в 75,5 млрд гривен", - сообщает руководителю правительства Геннадий Плис.

Как итог, Госаудитслужба, в частности, предлагает НАК "Нафтогаз Украины" "обеспечить устранение выявленных ревизией нарушений, привлечь виновных к ответственности, в том числе выявленных предыдущими мерами государственного финансового контроля" и "обеспечить перечисление в государственный бюджет дивидендов на сумму 75 486,4 млн гривен".

Сумма соответствует данным, которые ЭП приводила ранее в статье.

Напомним:

6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

В тот же день на Facebook-странице Государственной аудиторской службы Украины было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.

"Госаудитслужба не подтверждает информацию, освещенную в некоторых СМИ, поскольку такая информация является субъективным мнением автора и не соответствует действительности", - отметили тогда в службе.

Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванные НАК Нафтогаз, оказался абсолютно искусственным".

"Государственная аудиторская служба опровергла заявления СМИ, которые были сделаны якобы со ссылкой на отчет", - убежден автор.

Петер ван Дрил также прокомментировал приведенную в статье ЭП информацию и отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

Экономическая правда