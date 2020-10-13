ГФС засекретила результаты аудита "Нафтогаза"

Офис крупных налогоплательщиков ГФС засекретил результаты аудита "Нафтогаза", поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.

Об этом говорится в письме Госудитслужбы, которое есть в распоряжении ЭП.

В письме говорится, что материалы ревизии Госаудитслужба направила в СБУ, а копию акта ревизии - в Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

В ГФС заявили Госаудитслужбе, что полученные материалы присоединили к материалам уголовного производства от 21.09.2020, досудебное расследование по котором ведется при процессуальном руководстве Офиса Генпрокуратуры.

Соответственно, эти материалы являются данными досудебного расследования.

"Статьей 222 УПК Украины предусмотрено, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора в том объеме, в котором они признают возможным", - говорится в письме.

В то же время собеседник ЭП в правоохранительных органах заявил, что материалы засекретили только для того, чтобы депутаты не смогли получить доступ к документам.

Напоминаем:

6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

В тот же день на Facebook-странице Государственной аудиторской службы было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.

Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванные НАК Нафтогаз, оказался абсолютно искусственным".

Петер ван Дрил также прокомментировал приведенную в статье ЭП информацию и отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

Позже в распоряжении ЭП оказалось письмо, в котором глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

В нем глава Госаудитслужбы сообщает премьер-министра, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривен.

Экономическая правда