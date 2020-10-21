"Минус" 75 миллиардов: ЭП публикует засекреченный аудит "Нафтогаза"

Госаудитслужба по результатам проверки НАК "Нафтогаз" выявила нарушения, которые, по мнению аудиторов, привели к потере государством 75 млрд грн. Учитывая общественный резонанс после публикации отдельных выводов аудита, ЭП опубликовала все имеющиеся в распоряжении редакции документы, касающиеся ревизии.

Об этом говорится в статье ЭП.

Отмечается, что 6 октября ЭП опубликовала материал о финансовых нарушениях и недостатках в работе "Нафтогаза", обнаруженные Госаудитслужбой во время ревизии за период с октября 2018 года по конец декабря 2019 года.

В тот же день аудиторы опровергли приведенную в статье информацию, не сообщив, что именно они отрицают.

Позже результаты проверки прокомментировали руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев и финансовый директор компании Петер ван Дрил.

Реакция менеджмента госкомпании сводилась к обвинениям аудиторов в "непонимании стандартов отчетности" и разговоров об информационных атаках на "Нафтогаз". Сообщения о многомиллиардных потерях бюджета топменеджеров НАК назвали "абсолютно искусственными".

Позже в распоряжение ЭП попали два письма Госаудитслужбы. Первый - премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором аудиторы сообщают о выявленных нарушениях. Второй - Главному управлению контрразведки Службы безопасности в сфере экономики.

Письма к премьеру и СБУ подтверждали нарушения на 176 млрд грн и потери бюджета на 75,5 млрд грн.

Впоследствии представители госкомпании не возражали факт существования документа, однако комментировали только отдельные пункты приведенных в аудите нарушений.

За это время "Нафтогаз" дал объяснение трех аспектов, выявленных проверкой. Другие нарушения, выявленные аудиторами, в государственной компании не комментировали.

Более того, недавно Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы засекретил результаты аудита.

"Учитывая общественный резонанс, который вызвала публикация отдельных выводов аудита, и отсутствие возможности для экспертного сообщества ознакомиться с его результатами, ЭП публикует все имеющиеся в распоряжении редакции документы, касающиеся ревизии.

В частности, ЭП публикует копию акта ревизии "Нафтогаза", а также возражения компании на выявленные Госаудитслужбой нарушения", - говорится в позиции редакции.

С имеющимися в распоряжении редакции ЭП документами можно ознакомиться в статье: Тот самый секретный аудит "Нафтогаза": выводы аудиторов и возражения НАКа. Документы

Экономическая правда