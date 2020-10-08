Против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело - Коболев

По факту деятельности против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, построенная на обвинениях в государственной измене.

Об этом Громадському радио сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Она построена на обвинениях в государственной измене. Когда она открыта, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - рассказывает он.

Коболев говорит, что в компании это воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты ", - уверяет он.

Глава правления говорит, что сбился со счета уголовных дел по "Нафтогаза"."Я лично перестал считать после того, как в 2018 году лично меня оштрафовали на 8 млрд гривен.

Такой штраф мне, как физическому лицу, выписала Государственная таможня. Затем в судах мы смогли доказать, что оснований для наказания не было и этот штраф некорректен", - резюмирует Коболев.

Напомним:

6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

В тот же день на Facebook-странице Государственной аудиторской службы Украины было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.

"Госаудитслужба не подтверждает информацию, освещенную в некоторых СМИ, поскольку такая информация является субъективным мнением автора и не соответствует действительности", - отметили тогда в службе.

Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванные НАК Нафтогаз, оказался абсолютно искусственным".

"Государственная аудиторская служба опровергла заявления СМИ, которые были сделаны якобы со ссылкой на отчет", - убежден автор.

Петер ван Дрил также прокомментировал приведенную в статье ЭП информацию и отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

Также госаудиторы направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки Службы безопасности Украины в сфере экономики для рассмотрения и принятия необходимого решения.

А также письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с результатами ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

Экономическая правда