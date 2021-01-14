Новости 14 января: реакция МВФ на газовые тарифы, летающее авто и сайт Украины

О газе и МВФ: Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Он также допускает пересмотр госбюджета-2021 при условии отсутствия сотрудничества с МВФ, при этом сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.

О криптовалюте: Британский регулятор финансового рынка (FCA) и ЕЦБ после резкого роста биткоина заявили о необходимости жесткого контроля рынка криптовалют, отметив его сильную волатильность, а также связанную с ним уголовную активность.

О "Нафтогазе": В "Нафтогазе" заявляют, что передача "Укртранснафта" в управление Минэнерго разрушит базовые принципы корпоративного управления, грозит кросс-дефолтом по обязательствам группы на 64 млрд грн и ставит под угрозу дальнейший выход "Нафтогаза" на IPO.

О летающих машинах: Американский автоконцерн General Motors представил концепт футуристического летающего автомобиля Cadillac - это беспилотный электрокар, рассчитанный на одного пассажира, с вертикальным взлетом и посадкой.

О гривне: По данным ежегодного индекса БигМака от издания The Economist украинская гривня на 61% недооценена против доллара.

О сайте Украины: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил сайт Ukraine.ua, который будет использоваться как платформа для популяризации Украины для иностранцев.

Об экономике в коронакризис: Немецкая экономика, крупнейшая в Европе, сократилась на 5% в пандемическом 2020 году, что обозначило конец десятилетия рост

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Десять правил успешных наций: из каких стран вырастают экономические "звезды"

Инвестиции тоже бывают хорошими и плохими, как и влияние миграции на экономику, недооцененная валюта для страны - это хорошо, как и способность производить "хороших" миллиардеров. Какие уроки Украина могла бы извлечь из исследований Ручира Шармы об успешных нации.