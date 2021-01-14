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General Motors презентував концепт літаючого електромобіля Cadillac

Четвер, 14 січня 2021, 16:15
 

Американський автоконцерн General Motors презентував концепт футуристичного літаючого автомобіля Cadillac - це безпілотний електрокар, розрахований на одного пасажира, з вертикальним зльотом і посадкою.

Концепт Cadillac презентували на щорічній техновиставці CES-2021, яка пройшла онлайн.

За задумкою авторів, електрокар має 4 гвинта та зможе пересуватися з даху на дах в умовах щільного графіку та зможе розганятися до 88 км/год.

 

Зазначається, що електрокар оснащений двигуном потужністю 90 кВт, акумулятором GM Ultium та надлегким корпусом з чотирма парами роторів.

Літаючий автомобіль Cadillac має скляний панорамний дах та розсувні двері. У салоні - розпізнавання жестів рук, голосове управління та біометричні датчики.

У General Motors додали, що розробляється концепт двомісного літаючого Cadillac.

Економічна правда

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