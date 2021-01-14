"Нафтогаз": Передача "Укртранснафти" в Міненерго загрожує крос-дефолтом

У "Нафтогазі" заявляють, що передача "Укртранснафти" в управління Міненерго зруйнує базові принципи корпоративного управління, загрожує крос-дефолтом по зобов'язаннях групи на 64 млрд грн та ставить під загрозу подальший вихід "Нафтогазу" на ІРО.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Група Нафтогаз занепокоєна численними сигналами від органів виконавчої влади з приводу ініціатив щодо виведення деяких активів за межі Групи.

Крім того, спроба передати акції Укртранснафти в обхід рішень акціонера (Нафтогазу) суперечить чинному законодавству України та може прирівнятись до розтрати майна в особливо великих розмірах. А незаконна та безоплатна передача чужого майна містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України", - додали у "Нафтогазі".

У "Нафтогазі" нагадали, що стратегічним завданням, як визначив акціонер, є підготовка до проведення первинного публічного розміщення міноритарного пакета акцій (ІРО) на одній з провідних фондових бірж.

"Спроба передати акції Укртранснафти у власність Міненерго чи будь-якого іншого потенційного кандидата суперечить як Політиці власності Нафтогазу, так і Керівним принципам ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності.

Принципи ОЕСР вказують на необхідність розмежувати ролі держави як власника та як регулятора. Для цього свого часу повноваження акціонера Нафтогазу передали від Міністерства енергетики до Кабінету Міністрів України", - підкреслюють у прес-службі компанії.

Там також підкреслюють, що ініціатива змінити власника Укртранснафти суперечить реформі корпоративного управління Нафтогазу і "фактично скасовує базові досягнення реформи".



"Передача пакету акцій суперечить принципам здійснення права власності в Україні.

Єдиним акціонером та власником 100% акцій Укртранснафти є Нафтогаз. Ми не бачимо у пропозиції передати акції в управління Міненерго жодного слова про форму правочину, на підставі якого повинно відбуватися відчуження акцій", - йдеться у заяві.

"Реорганізація та/або відчуження активів Нафтогазу в таких значних обсягах може призвести до порушення зобов’язань підприємств Групи за чинними кредитними договорами та міжнародними публічними інструментами. Станом на зараз це еквівалентно понад 64,5 млрд грн. І, як наслідок - дефолт за зобов’язаннями.

Адже, наші зобов’язаннями за облігаціями перед інвесторами передбачають необхідність дотримуватись низки запевнень і гарантій та ковенантів щодо фінансового стану та діяльності підприємств Групи Нафтогаз", - наголошує "Нафтогаз".

Нагадаємо:

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує передати держпакет акцій "Укртранснафти" від "Нафтогазу" в управління Міненерго - в "Укртранснафті" розкритикували таку ідею.

Економічна правда