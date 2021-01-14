Ukraine.ua: МЗС презентувало сайт для популяризації України у світі

Скріншот сайту

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентував сайт Ukraine.ua, який буде використовуватися як платформа популяризації України для іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сайт розповідатиме світові про подорожі та історію, а також демонструватиме можливості для інвестицій та навчання. Управління цим сайтом здійснюватиме Український інститут МЗС.

"Нам вдалося отримати під контроль і управління держави інтернет-домен Ukraine.ua. Тепер за цією адресою буде розказувати світову про Україну. В основі візуальний бренд Ukraine Now", - сказав Кулеба.

Сайт представлено англійською мовою, але найближчим часом буде додано французьку, німецьку, іспанську, арабську та китайську мовні версії.

"Сайт має стати магнітом для звичайного іноземного туриста, бізнесмена, іноземного студента. Все це, щоб привертати до України додаткову увагу і популяризувати нашу країну у світі, зміцнювати її авторитет", - сказав міністр.

На сайті також буде оновлюватися інформація про всі ключові події, які відбуватимуться в Україні.

Європейська правда