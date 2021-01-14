Індекс БігМака від The Economist: гривня недооцінена на 61%

За даними щорічного індексу БігМака від видання The Economist українська гривня на 61% недооцінена проти долара.

Про це йдеться у даних The Economist.

Ціна БігМаку в Україні становить 62 гривні, у США - 5,66 долара. Курс "БігМаку", таким чином, становить 10,95. Якщо фактичний обмінний курс вважати за 28,14 гривні, різниця передбачатиме, що українська гривня недооцінена на 61,1%.

The Economist

Минулого року цей показник становив 58%.

Цьогоріч для оцінки гривні вперше зробили можливість коригування на ВВП країн, що порівнюються (у даному випадку США та України). У такому разі гривня вважається недооціненою на 29%.

Без коригування три валюти виявилися переоціненими: швейцарський франк, шведська крона та норвезька крона.

Найбільш недооціненими валютами зазначаються ліванський фунт, російський рубль та турецька ліра.

Журнал The Economist публікує Індекс бігмака щорічно з 1986 року. Індекс заснований на теорії паритету купівельної спроможності. В основі дослідження лежить вартість бургера Біг Мак в McDonalds в різних країнах світу з вартістю цього ж бургера в США. У виданні стверджують, що Індекс бігмака показує віддалену перспективу зміни вартості валют в середньому в наступні десять років.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2020 календарний рік знизився на 19,3% з 23,69 гривні 1 січня 2020 року до 28,27 гривні 31 грудня 2020 року.

Економічна правда