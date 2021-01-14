Биткоин подорожал до 38 тысяч долларов на фоне утверждения импичмента Трампу

Стоимость главной криптовалюты - биткоина - снова выросла, превысив отметку в 38 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По состоянию на 8:29 14 января (по Киеву) стоимость биткоина составила 38 098,92 долларов, по состоянию на 12:59 (по Киеву) - 38 304,72 долларов.

При этом, капитализация снова превысила 700 млрд долларов - сейчас она достигает 715,3 млрд долларов.

Отмечается, что курс биткоина начал активно расти после того, Палата представителей США во второй раз объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе.

Напомним:

Британский регулятор финансового рынка (FCA) и ЕЦБ после резкого роста биткоина заявили о необходимости жесткого контроля рынка криптовалют, отметив его сильную волатильность, а также связанную с ним уголовную активность.

Forbes опубликовал топ-6 инвесторов в биткоины, которые больше всех заработали на резком росте криптовалюты в конце 2020 года - рейтинг возглавили братья Уинклвоссы, чьи криптовалютные активы оценили по 1,4 млрд долларов.

Ранее стоимость биткоина упала до уровня 34-35 тысяч долларов после роста на 37% по результатам прошлой недели (тогда курс биткоина приближался к рекордным 42 тысячам долларов).

Криптовалюта Bitcoin вечером 7 января достигла очередного рекорда в 40 324 доллара, эксперты объясняют это попытками инвесторов компенсировать влияние инфляции, слабым долларом и большим количеством расчетов.

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.

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Экономическая правда