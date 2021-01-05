JPMorgan прогнозує ріст ціни біткоїна до 146 тисяч доларів у довгостроковій перспективі

Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнуи 146 тисяч доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт JPMorgan.

Зазначається, що поточна ринкова капіталізація біткоїнів у 575 млрд доларів має зрости в 4,6 разів, щоб відповідати загальному обсягу інвестицій приватного сектору в золото через біржові фондіи або злитки і монети.

"Витіснення золота як "альтернативної" валюти свідчить про великий потенціал росту вартості біткоїна в довгостроковій перспективі.

Але зближення волатильності між біткоїнами та золотом навряд чи відбудеться швидко, і, на наш погляд, це багаторічний процес. Це означає, що теоретичну ціну на біткойн - 146 тисяч доларів - слід розглядати як довгострокову", - пишуть експерти JPMorgan.

Водночас стратеги попередили, що не можна виключати можливість виникнення спекулятивної манії, яка вже найближчим часом може підштовхнути курс біткоїна до 50-100 тис доларів. Проте такі цінові рівні виявляться нестійкими, додали в JPMorgan.

Станом на 12:59 5 січня (за Києвом), за даними Coin Desk, вартість біткоїна становила 31 413 доларів.

Нагадаємо:

Вартість криптовалюти Bitcoin, що вже декілька тижнів поспіль била власні історичні рекорди, втратила за добу 11,7% та у понеділок впала нижче позначки у 29 тисяч доларів.

Втрата у вартості спостерігається після стрибка 2-3 січня, коли криптовалюта додала у вартості понад 4 тисячі доларів з піком у 34 366 доларів.

Економічна правда