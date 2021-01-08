Bitcoin уже 40 тысяч - эксперты объясняют почему

Криптовалюта Bitcoin вечером 7 января достигла очередного рекорда в 40 324 доллара, эксперты объясняют это попытками инвесторов компенсировать влияние инфляции, слабым долларом и большим количеством расчетов.

Об этом сообщается в данных Coindesk.

За 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 6,07% и составляет 38 756 долларов в 10:24 по Киеву.

Эксперты Coindesk называют три основные причины такого роста. Так, покупатели пытаются компенсировать риски от инфляции, ведь всего может быть создан только 21 миллион Bitcoin - в противовес эмиссии средств центробанками.

Также влияет падение доллара на международных биржах - Индекс доллара, показывающий стоимость доллара против других мировых валют, упал на 6,8% в 2020 году и продолжает в 2021 году. В то же время, стоимость Bitcoin оценивают преимущественно именно в долларах.

Также эксперты отмечают влияние высокого количества транзакций покупки Bitcoin. В частности, это связано с возможностью покупки криптовалюты в электронных кошельках типа PayPal.

Несмотря на все, аналитики ожидают падения Bitcoin, прежде всего, из-за нестабильности криптовалюты. В комментариях несколько экспертов отмечают возможные дальнейшие прыжки в стоимости, а цены в 70 и 80 тысяч долларов не будут вызывать удивление. В конце концов криптовалюта может вернуться к уровням, которые наблюдаются сейчас, но ожидать падения к 20 тысячам долларов в ближайшее время не стоит

Напомним:

Компания Paypal сделает возможным хранение, покупку и продажу таких криптовалют как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin cash - цены на них уже выросли на рынках.

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.

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Экономическая правда