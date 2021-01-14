ЕЦБ и британский регулятор призывают к более строгому контролю рынка криптовалют

Британский регулятор финансового рынка (FCA) и ЕЦБ после резкого роста биткоина заявили о необходимости жесткого контроля рынка криптовалют, отметив его сильную волатильность, а также связанную с ним уголовную активность.

Об этом пишет Financial Times.

"Регуляторы заостряют свое внимание на биткоинах и их использовании в международной финансовой системе после резкого роста, что вызвало беспокойство из-за отсутствия надежного надзора со стороны финансовых контролирующих органов.

Как британский регулятор, так и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард подчеркнули необходимость более жесткого контроля за криптовалютой на этой неделе, отметив чрезвычайную волатильность и преступную деятельность, часто связанную с рынком", - отмечает издание.

Так, в среду президент ЕЦБ Кристин Лагард назвала биткоин "чрезвычайно спекулятивным активом". По ее словам, уголовные расследования показали, что криптовалюту используют для отмывания денег.

Лагард также призвала договариваться о регулировании криптовалюты "на глобальном уровне", возможно, в группах G7 или G20.

"Глобальная координация необходима. Если есть решение, это решение будет использовано", - добавила она.

"Цена биткоина выросла более чем 300 процентов в прошлом году и в начале января выросла еще на 40 процентов, достигнув максимума в более 40 тысяч долларов. После этого биткоин упал на 17% без видимых причин", - отмечает издание.

Financial Times также пишет, что на этой неделе немецкая полиция разоблачила онлайн-магазин, который продавал огромное количество нелегальных наркотиков в обмен на криптовалюту.

Кроме этого, газета упоминает о том, что правоохранительные органы Германии отключили DarkMarket - крупнейший маркетплейс в даркнете. В ходе расследования выяснилось, что он имел серверы в Украине и Молдове.

В частности, на нем сбывались запрещенные вещества, фальшивые деньги, украденные данные кредитных карт, анонимные SIM-карты и вредоносное программное обеспечение. Отмечается, что за время существования на DarkMarket заключили не менее 320 тысяч торговых сделок, переместив более 4650 Bitcoin и 12800 XMR (более 170 млн долларов по текущему курсу).

Напомним:

Forbes опубликовал топ-6 инвесторов в биткоины, которые больше всех заработали на резком росте криптовалюты в конце 2020 года - рейтинг возглавили братья Уинклвоссы, чьи криптовалютные активы оценили по 1,4 млрд долларов.

Стоимость биткоина упала до уровня 34-35 тысяч долларов после роста на 37% по результатам прошлой недели (тогда курс биткоина приближался к рекордным 42 тысячам долларов).

Криптовалюта Bitcoin вечером 7 января достигла очередного рекорда в 40 324 доллара, эксперты объясняют это попытками инвесторов компенсировать влияние инфляции, слабым долларом и большим количеством расчетов.

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.

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Экономическая правда