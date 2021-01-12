Кто больше всех заработал на росте биткоина: рейтинг Forbes

Forbes опубликовал топ-6 инвесторов в биткоины, которые больше всех заработали на резком росте криптовалюты в конце 2020 года - рейтинг возглавили братья Уинклвоссы, чьи криптовалютные активы оценили по 1,4 млрд долларов.

Об этом говорится в статье Forbes.

Отмечается, что братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы - основатели криптовалютной биржи Gemini, ранее были известны тем, что в свое время подали иск против Facebook, заявляя, что Марк Цукерберг украл их идею о создании соцсети.

Далее в рейтинге идет Мэтью Розак ​​- основатель блокчейн-стартапа Bloq. По оценкам Forbes, его криптовалютные активы составляют 1,2 млрд долларов, при этом, еще год назад их оценивали в 300 млн долларов.

Замыкает топ-3 партнер-основатель венчурной компании Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер (1,1 млрд долларов).

"Доллары - это валюта прошлого. Биткоин - это валюта будущего. Сейчас мы наблюдаем глобальный переход от долларов к биткоинам. Наблюдая это, я продолжаю удерживать Bitcoin и покупать", - сказал он в комментарии изданию.

Далее в рейтинге - гендиректор бизнес-аналитической компании MicroStrategy Майкл Сейлор (600 млн долларов), основатель Galaxy Investment Partners Майк Новограц (478 млн долларов) и основатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин (360 млн долларов).

Forbes подчеркивает - рейтинг базируется на предположении, что инвесторы не продавали свою криптовалюту, которую покупали ранее.

Напомним:

Стоимость биткоина упала до уровня 34-35 тысяч долларов после роста на 37% по результатам прошлой недели (тогда курс биткоина приближался к рекордным 42 тысячам долларов).

Криптовалюта Bitcoin вечером 7 января достигла очередного рекорда в 40 324 доллара, эксперты объясняют это попытками инвесторов компенсировать влияние инфляции, слабым долларом и большим количеством расчетов.

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.

Читайте также: Выйти из крипты с "плюсом". Что заработала ЭП, потратив 17 тысяч гривен на виртуальную валюту в 2018 году

Что будет с долларом, евро, нефтью, Китаем и Байденом: прогнозы международных финансистов на 2021

Экономическая правда