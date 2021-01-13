У Німеччині відключили найбільший в даркнеті маркетплейс з серверами в Україні

Правоохоронні органи Німеччини відключили DarkMarket – найбільший маркетплейс у даркнеті. В ході розслідування з'ясувалося, що він мав сервери в Україні та Молдові.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури міста Кобленц, передає Liga.net.

Згідно зі звітом правоохоронців, майданчик DarkMarket налічував 500 тисяч користувачів і 2,4 тис продавців. Зокрема, на ньому збувалися заборонені речовини, фальшиві гроші, вкрадені дані кредитних карт, анонімні SIM-карти і шкідливе програмне забезпечення.

Зазначається, що за час існування на DarkMarket уклали не менше 320 тисяч торгових угод, перемістивши понад 4650 Bitcoin і 12800 XMR (понад 170 млн доларів за поточним курсом).

В ході розслідування органи Німеччини заарештували оператора мережі - 34-річного австралійця. В Україні та Молдові конфісковані понад 20 серверів.

Німецькі слідчі органи співпрацювали з держструктурами США, Австралії, Великобританії, Данії, Швейцарії, України і Молдови. Координацією дій займався Європол.