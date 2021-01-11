Новости 11 января: цену на газ хотят зафиксировать, биткоин обвалился, ВВП будет падать и в 2021 году

О цене на газ. Министерство энергетики рассматривает варианты изменения механизма формирования цены на природный газ для бытовых потребителей.

О биткоине. Стоимость биткоина упала до уровня 34-35 тысяч долларов после роста на 37% по результатам прошлой недели (тогда курс биткоина приближался к рекордным 42 тысячам долларов).

О миссии МВФ. Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

О нефти. После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.

О падении ВВП. В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

Об инфляции. По предварительным данным, инфляция в Украине в 2020 году составила 5%.

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