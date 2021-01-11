США, Европа или Корея: на каких иностранных площадках выгоднее покупать авто. Сравнение

Вживані автомобілі з-за кордону і надалі залишаються значно привабливішими, ніж купівля авто в Україні. Нові машини для більшості українців поки що не по кишені.

За 11 місяців 2020 року в Україні поставили на облік майже в чотири рази більше вживаних автомобілів, ніж нових. На українські номери перейшли понад 313,3 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових авто.

За даними Асоціації автовиробників України, найпопулярнішою маркою серед уживаних авто 2020 року стала Volkswagen. На другому місці – Ford, на третьому – Skoda. Щодо моделей, то найчастіше з-за кордону приганяли Volkswagen Passat. Лише за листопад в Україні зареєстрували 1 731 автомобіль цієї марки.

ЕП вже писала про те, як придбати автомобіль у США та як самостійно пригнати авто з ЄС. У цій статті – про те, де вигідніше купувати вживані автомобілі та які особливості є на аукціонах у трьох частинах світу: Азії, Америці та Європі.

Volkswagen Passat із США

Усі автомобілі, які українці замовляють із США, – після ДТП та потребують ремонту. На аукціони їх виставляють страхові компанії, для яких продаж – єдиний спосіб повернути частину страхової виплати автовласнику.

Найбільш популярні аукціони – Copart, IAA, Mannheim. Купувати небитий автомобіль у США невигідно через високу вартість.

"Ремонтувати автомобілі в США дуже дорого. Година роботи майстра в середньому коштує 100 доларів. Якщо додати вартість запчастин, то ремонт обійдеться в космічну суму.

Страховій компанії простіше продати битий автомобіль на аукціоні та купити клієнту новий, доклавши необхідну суму", – каже представник однієї з фірм, яка займається постачанням автомобілів із США.

В Україні вартість ремонту машин із США коштує 1-2 тис дол. Може бути й більше – залежить від ушкоджень. Тож купувати їх вигідніше – навіть з урахуванням недешевої доставки кораблем та розмитнення.

Вартість автомобіля із США залежить не стільки від року випуску, моделі та технічних характеристик, скільки від типу пошкоджень. Повну історію авто можна відстежити через Carfax, де вказується інформація про ДТП з описом пошкоджень та історією проходжень технічного обслуговування.

Якщо автомобіль сильно пошкоджений, і ремонт обійдеться дорожче 2 тис дол, то фірми не рекомендують його купувати.

Вартість послуг компаній, які допомагають купувати та доставляти автомобілі із США, – 0,5-1 тис дол.

Можна спробувати придбати самостійно, але немає гарантії, що вийде дешевше. Потрібно добре розбиратися в автомобілях, щоб оцінити вартість ремонту за фото, вчасно сплатити аукціонні платежі, організувати доставку до порту.

За помилки доведеться платити. Наприклад, якщо купити авто на аукціоні, але несвоєчасно (протягом трьох днів) переказати кошти (включно з аукціонним збором), додаткова комісія становитиме 50 дол. За простій на майданчику, залежно від локації, щодня стягують 5-15 дол.

Сума аукціонного збору залежить не тільки від остаточної ціни продажу, а й від способу оплати, місця реєстрації покупця, кількості придбаних автомобілів за рік та інших факторів.

Наприклад, на майданчику Copart, покупці розділені на чотири категорії. Для кожної з них аукціонний збір буде різним. При вартості авто 3 тис дол аукціонний збір становить від 400 дол до 755 дол.

Крок аукціону залежить від оціночної вартості лоту та аукціону і становить 25-50 дол. Представник компанії рекомендує визначитися з максимальною сумою, до якої можна підвищувати ставку на аукціоні.

Для Volkswagen Passat B8 2016 року випуску це коштуватиме не більше 6 тис дол.

Обираємо автомобіль на аукціоні IAA. В автомобіля пошкоджений задній бампер та фари, є кілька вм'ятин на задніх лівих дверцятах, кришці багажника та даху. Пробіг автомобіля – майже 40 тис миль (64 тис км).

Фірма розраховує приблизну вартість ремонту в Україні, орієнтуючись на фото та опис пошкоджень. Сума – 1 500 дол. Представник фірми уточнює: це не точна сума. Кінцева вартість ремонту коливатиметься в межах 10% від очікуваної, адже в автомобіля можуть бути приховані дефекти, яких не видно на фото.

"У США понад 500 майданчиків, де продають автомобілі, тому оглянути авто перед купівлею майже неможливо", – каже консультант.

Сам автомобіль на аукціоні оцінений 13 458 дол, проте це не означає, що він буде проданий саме за таку суму. Виграє найвища ставка, яка зазвичай набагато нижча від оціночної.

Американці не купують авто після ДТП, а іноземці не торгуються до таких сум, бо це економічно не вигідно.

Оскільки автомобіль після аукціону не можна транспортувати своїм ходом, доведеться скористатися послугами логістичних компаній. У нашому випадку вартість доставки з майданчика в Провіденсі (штат Род-Айленд) до порту New York cтановитиме 400 дол. Звідти в Одесу транспортування коштуватиме 1 тис дол.

"Доставка седана коштує 1,2-1,3 тисячі доларів залежно від узбережжя. Якщо це буде західне узбережжя, то ціна буде вищою – до 1,5 тисячі доларів, якщо східне – 1 тисяча", – каже представник однієї з компаній, що доставляє автомобілі із США.

Після придбання автомобіля на аукціоні клієнт повинен оплатити його вартість. Сюди входять ціна автомобіля на аукціоні, аукціонний збір, доставка авто по території США до найближчого порту, доставка до порту в Одесі, послуги компанії.

Доставка морем із США до одеського порту триває від трьох тижнів до трьох місяців. За два тижні до того, як контейнер прибуде до пункту призначення, клієнту виставлять рахунок для сплати послуг брокера та експедитора – 200-300 дол. Портові збори – 350 дол.

Після того, як корабель заходить в порт Одеси, клієнту повідомляють дату відкриття контейнера. Його можна оглянути самостійно, або це може зробити брокер.

Вартість розмитнення вираховується від суми, вказаної в інвойсі (вартість автомобіля на аукціоні, аукціонного збору та доставки морем).

Наприклад, Volkswagen Passat придбали на аукціоні за 5,5 тис дол. Вартість розмитнення розраховуватиметься від суми 7 025 дол. Якщо скористатися калькулятором розмитнення на сайті Державної митної служби, то вийде 2,7 тис дол.

Ця сума приблизна, бо на митниці її розраховують для кожного автомобіля індивідуально (може коливатися в межах 50 дол в обидва боки).

Вартість адресної доставки автомобіля з одеського порту до Києва евакуатором – 200-250 дол.

"Ми можемо виконати ремонт, у всіх великих містах є свої та партнерські СТО, з якими укладені угоди. Але оскільки автомобілів привозимо багато, то є черга", – кажуть у компанії.

Автомобіль при купівлі "під ключ" коштуватиме приблизно 13,5 тис дол.

ЕП зекономила б щонайменше 2,5 тис дол, якби купувала аналогічне авто в Україні. Тим більше, що з українськими номерами продають такі ж пригнані із США автомобілі. Часто вони мають "скручений" пробіг, а їх ремонт проведений з мінімальними витратами, аби надати автомобілю привабливого зовнішнього вигляду.

Volkswagen Passat з Європи

Якщо йдеться про країни ЄС, то українці найчастіше купують вживані автомобілі в Литві, Польщі та Німеччині.

На відміну від США, доставки з Європи не потрібно чекати кілька місяців. Максимум – до 10 днів, в залежності від країни. Найшвидше – з Польщі та Литви. Автомобіль можна пригнати як самостійно, так і скористатися послугами компаній.

Якщо ще кілька років тому такі послуги коштували до тисячі євро, то зараз можна знайти за 500 євро.

Супровід (коли ви їдете купувати автомобіль самостійно, а компанія консультує вас в процесі) коштує в середньому 200 євро.

Якщо їхати купувати автомобіль самостійно, то обов’язково варто врахувати, що готівкою в Європу можна ввозити максимум 10 тис. євро. Більша сума – лише на банківській картці. Тому варто врахувати комісійні втрати під час зняття в банкоматі.

Не залежно від того, їхати за автомобілем самостійно чи скористатися послугами компанії, обрати його можна на онлайн-майданчиках. У Литві найпопулярнішими є autoplius.lt та autogidas.lt, в Німеччині – autoscout24.de, mobile.de або на сайтах дилерів, які також продають вживані авто (audi.de, bmw.de, mercedes-benz.de, volkswagen.de, porsche.de). Авто з Польщі – otomoto.pl, motopoland.pl, allegro.pl.

ЕП вирішила обрати автомобіль в Литві. Тут не потрібно торгуватись на аукціонах, а можна обрати автомобіль з фіксованою вартістю. Під час купівлі можна торгуватися з продавцем.

Вартість Volkswagen Passat B8 2016 року випуску з двигуном 1,8 та автоматичною коробкою передач у Литві – 11 700 євро (14 371 дол). Пробіг – 58 тис. км. Вартість доставки, якщо їхати самостійно, становитиме максимум 200 дол.

Розмитнення обійдеться орієнтовно у 5 тис. дол. Реєстрація та постановка на облік – орієнтовно 300 дол.

Оскільки вартість автомобіля перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (10 630 євро), то доведеться сплатити не 3%, а 4% внеску до Пенсійного фонду. А це 468 євро (574 дол).

Загалом виходить трохи більше 20 тисяч доларів.

В Україні такий же автомобіль можна придбати дешевше, в середньому, від 16 тис. дол але варто розуміти, що це буде авто пригнане зі США, а значить після ДТП.

П'ятирічний Volkswagen Passat B8, пригнаний з Європи "не битий, не фарбований", в Україні буде коштувати від 22 тис. дол. Новий автомобіль цієї моделі коштує від 40 тис. дол.

Зауважимо, що американський і європейський ринок моделей дуже відрізняється. Серед європейців популярними є універсали. Натомість американці більше люблять седани.

Окремі моделі, які входять у п’ятірку найпопулярніших автомобілів з-за кордону серед українців, наприклад Renault Megane та Skoda Octavia, взагалі дуже важко знайти на американському ринку.

Придбати автомобіль у США виявилося значно дешевше, ніж в Європі, але варто розуміти, що це автомобіль після ДТП. До того ж, немає можливості оглянути його перед купівлею, тож це завжди лотерея.

ЕП також порівняла вартість автомобіля Volkswagen Jetta 2017 року випуску з об'ємом двигуна 1,4.

Авто з Південної Кореї

На корейських автомобільних аукціонах є весь модельний ряд автомобілів, але найчастіше українці там купують авто місцевого виробництва – KIA тa Hyundai. Придбати і доправити в Україну той же Volkswagen з цієї країни буде дуже дорого.

Основна відмінність автомобілів вироблених в Південній Кореї – частина з них мають встановлене вже на заводі газобалонне обладнання. Це не лише екологічно правильно, а й економічно вигідніше.

"В Кореї зазвичай купують автомобілі, які використовувалися в комерційних цілях – таксі, шеринг, прокат і довгострокова оренда. Тому в процесі експлуатації, можливо, були невеликі ДТП, подряпини, потертості", – розповідає ЕП консультант однієї з компаній, яка займається пригоном автомобілів з Південної Кореї.

Зазвичай, у цій країні купують відносно нові авто – не старіше 2014 року, але через постійну експлуатацію вони мають досить великий пробіг – близько 200 тис. км. Зрозуміло, що за таких обставин зустрічаються авто з фарбованими від подряпин деталями. Але не після ДТП, як це характерно для США.

Автомобілі, як і з американських аукціонів, доставляють кораблем до порту Одеси або Чорноморська. Доставка коштує 1200-1500 дол.

На відміну від США, де зазвичай купують "кота в мішку", орієнтуючись на фото, деякі компанії мають своїх представників у Південній Кореї, які оглядають автомобіль перед купівлею.

У Кореї є кілька аукціонів, найпопулярніші з яких – Encar, AJ Sellcar Auction, Hyundai Glovis, Lotte Auction.

Проте самостійно розібратись в деталях аукціону достатньо складно. Продаж вживаних авто – це лише частина бізнесу майданчиків і знайти необхідний розділ, навіть з урахуванням того, що деякі сторінки дублюються англійською мовою, не просте завдання.

"Автомобіль для вас ми обираємо на одному з аукціонів. Далі наша людина в Кореї виїжджає на місце, оглядає його, робить фото, відео, перевіряє справність. Якщо все влаштовує – вносите 70% передоплати і чекаєте доставки", – розповідає консультант.

За бажанням можна придбати страховку від ушкоджень під час доставки, яка становить1,5% вартості угоди.

Одним із недоліків купівлі авто в Кореї є те, що перевірити історію технічного обслуговування автомобіля неможливо. Лише участь в ДТП.

"Ви можете замовити Car History. Там буде вказана кількість ДТП, якщо вони були, де цей автомобіль використовувався і вартість ремонтних робіт", – каже консультант. Ця послуга коштує всього два долара, але її немає сенсу замовляти, якщо автомобіль не був в ДТП.

Ще однією особливістю корейского ринку є те, що вартість автомобіля однієї марки та року випуску, може кратно відрізнятись, залежно від стану і пробігу. Наприклад, Hyundai Sonata може коштувати від 1 до 10 тис дол.

Середня ж вартість Hyundai Sonata LF 2017 року випуску з пробігом 185 тис. км у базовій комплектації в Південній Кореї – 6 тис. дол. Доставка, розмитнення та інші витрати обійдуться в стільки ж. Разом: близько 12 тис. дол.

В Україні такий автомобіль можна придбати за 14-16 тис. дол. Тобто економія становить від 2 до 4 тис. дол. Проте доставку автомобіля в Україну доведеться чекати до двох місяців.

Замість висновку

Загалом кожен з цих прикладів не є універсальним. В залежності від запиту і вартості авто зекономлена сума буде в кожному конкретному випадку різною. Наприклад, якщо йдеться про купівлю дорогого авто.

Утім, варто пам'ятати: авто із США, на перший погляд, начебто, вигідніше купувати, але є ризики, пов'язані з неочевидними пошкодженнями і тим же самим транспортуванням. До того ж, з окремими моделями доведеться помучатись, щоб знати необхідні деталі чи запчастини.