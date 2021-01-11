После недельного роста курс биткоина упал до 35 тысяч долларов

Стоимость биткоина упала до уровня 34-35 тысяч долларов после роста на 37% по результатам прошлой недели (тогда курс биткоина приближался к рекордным 42 тысячам долларов).

Об этом свидетельствуют данные портала Coin Dosk.

По данным MarketWatch, в результате роста биткоина на прошлой неделе капитализация всего криптовалютного рынка превышала 1 трлн долларов.

По данным Coin Dosk, по состоянию на 11:14 11 января (по Киеву) стоимость биткоина составляла 35 204 долларов (-14,28% за последние сутки).

Агентство Bloomberg подчеркивает, что падение за воскресенье и понедельник составляет около 20% - это самое ощутимое двухдневное снижение за последний год.

Напомним:

Криптовалюта Bitcoin вечером 7 января достигла очередного рекорда в 40 324 доллара, эксперты объясняют это попытками инвесторов компенсировать влияние инфляции, слабым долларом и большим количеством расчетов.

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.

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Экономическая правда