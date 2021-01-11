Кабмин планирует изменить механизм формирования цены на газ для населения

Министерство энергетики рассматривает варианты изменения механизма формирования цены на природный газ для бытовых потребителей.

Об этом ЭП сообщил источник в Минэнерго.

"Такое обсуждение есть, совещания по этому поводу проходят. Конечного документа пока еще нет, поскольку нет согласованных позиций заинтересованных министерств", - сообщил собеседник ЭП.

По его словам, среди вариантов изменений - фиксация цены на один год с 1 февраля 2021 по 1 февраля 2022 года.

За основу планируется брать цену на немецком хабе NGG. Стоимость ресурса будет устанавливаться по формуле "хаб минус" (стоимость газа на торговой площадке минус транспортировка до границы Украины - ЭП.).

Как отмечается, цену планируется ограничить для "уязвимых потребителей".

К этой категории отнесены потребители, которые соответствуют ряду критериев. Фактически, к "уязвимым" можно отнести всех бытовых потребителей.

Чтобы отказаться от покупки газа по указанному механизму, потребитель должен обратиться к поставщику с требованием исключить его из категории "уязвимых потребителей".

Когда решение может быть принято?

"В понедельник, 11 января, состоится очередное совещание, после которого будет понятно, каким будет текст документа и когда инициатива может быть вынесена на Кабмин", - заявил собеседник.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне также сообщил о плане антикризисных мер в связи с повышением тарифов.

"От имени фракции "Слуга народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни", - написал Арахамия на своей странице в Facebook.

По его словам, на вторник запланировано совещание с премьером, и.о. министра энергетики, представителями Офиса президента и всеми, кого касается этот вопрос.

"Если нужны будут быстрые решения - мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей", - подытожил глава фракции.

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Напомним:

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его доставку.

10 января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Президент Владимир Зеленский сказал, что НАК "Нафтогаз Украины" будет сохранять низкие цены на рынке газа и напомнил о возможности выбрать любого поставщика газа дистанционно.

30 декабря 2020 года спотовая цена газа в Европе за один торговый день добавила сразу 9%, выйдя на новый максимум за последние почти два года.

Экономическая правда