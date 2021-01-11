Цены на нефть снова падают из-за вспышки коронавируса в Азии

После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Инвесторы осторожны из-за роста количества случаев в Китае, который является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире. Так, прирост заболеваемости в материковом Китае - крупнейший за последние 5 месяцев.

Нефть Brent потеряла в цене на 1,2%, или 65 центов, и установилась на уровне 55,34 доллара за баррель после своего максимума в 56,39 доллара. Нефть West Texas Intermediate (WTI) упала в цене на 0,8% (44 цента) до 51,8 доллара за баррель.

Столица провинции Хэбэй Шицзячжуан, что недалеко от Бейджина (Пекин), сейчас находится в локдауне и под ограничениями на выезд и въезд. В то же время, ряд стран Европы также продолжают находиться под жесткими карантинными ограничениями.

Напомним:

Цены на нефть Brent и WTI растут из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти - Brent впервые с февраля достиг 55 долларов за баррель.

Экономическая правда