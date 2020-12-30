Еще один завод "Укрспирта" "ушел с молотка" за 55 миллионов

Фонд госимущества 29 декабря на приватизационном аукционе продал Борокское МПД (80 км от Львова, недалеко от украинской-польской границы) за 55,1 млн грн, это 19-й проданный в рамках приватизации спиртзавод.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

"За объект приватизации соревновались 3 компании, а его стартовая цена выросла в 4,2 раза - с 13,2 млн грн до 55,1 млн грн.

Новый владелец получит, в частности, бардохранилище, спиртобазы, солодовню, ферму и зернохранилище. Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет - после этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это был последний успешный аукцион по приватизации предприятий спиртовой отрасли в 2020 году. Следующие спиртзаводы будут выставлены на торги уже в новом году.

Напомним:

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 3 декабря продал за 61 млн 100 грн 12-й объект ГП "Укрспирт" - Довжокское МОД (Хмельницкая область).

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 4 декабря продал 13-й объект "Укрспирт" - Мартыновское место осуществления деятельности и хранения спирта (Винницкая область) за 84 млн 777 грн.

Фонд гарантирования 17 декабря на приватизационном аукционе продал 14-й объект ГП "Укрспирт" - Воютичское МПД - по 48 млн 100 грн.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Вишняковский МПД за 234 млн грн - это рекорд в приватизации спиртовых активов.

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе 16-й объект "Укрспирт" - Вишняковское МПД и хранения спирта (ликеро-водочное производство) - за 23,1 млн грн.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 23 декабря продал Кобиловолоцкий МПД за 81,75 млн грн - в общем преодолена отметка в миллиард гривен от приватизации спиртовых активов.

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Экономическая правда