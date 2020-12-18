Рекордная сумма: пятнадцатый завод "Укрспирт" продали на аукционе за 234 миллиона

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Вишняковский МПД за 234 млн грн - это рекорд в приватизации спиртовых активов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

"За объект приватизации на торгах соревновались сразу 8 компаний, а стартовая цена выросла в 10,4 раз - с 22,4 млн грн до 234 млн грн. Сейчас это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов и за конкуренцией, и финальной стоимостью объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый владелец получит, в частности, спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

"Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Вишняковского МПД будет считаться официально завершенным.

В случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса - около 2 млн грн. После этого право на приобретение объекта переходит к участнику, который завершил аукцион на втором месте", - пояснили в ведомстве.

Это 15-й спиртзавод, который продали на приватизационном аукционе.

Напомним:

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 3 декабря продал за 61 млн 100 грн 12-й объект ГП "Укрспирт" - Довжокское МОД (Хмельницкая область).

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 4 декабря продал 13-й объект "Укрспирт" - Мартыновское место осуществления деятельности и хранения спирта (Винницкая область) за 84 млн 777 грн.

Фонд гарантирования 17 декабря на приватизационном аукционе продал 14-й объект ГП "Укрспирт" - Воютичское МПД - по 48 млн 100 грн.

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Экономическая правда