Еще один завод "Укрспирт" "ушел с молотка" почти за 82 миллиона

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 23 декабря продал Кобиловолоцкий МПД за 81,75 млн грн - в общем преодолена отметка в миллиард гривен от приватизации спиртовых активов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что в торгах по приватизации спиртзавода, расположенного в Тернопольской области, принимали участие 5 компаний. Они увеличили цену более чем в три раза от стартовой - с 25,9 млн грн до 81,75 млн грн.

Напомним:

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 3 декабря продал за 61 млн 100 грн 12-й объект ГП "Укрспирт" - Довжокское МОД (Хмельницкая область).

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 4 декабря продал 13-й объект "Укрспирт" - Мартыновское место осуществления деятельности и хранения спирта (Винницкая область) за 84 млн 777 грн.

Фонд гарантирования 17 декабря на приватизационном аукционе продал 14-й объект ГП "Укрспирт" - Воютичское МПД - по 48 млн 100 грн.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Вишняковский МПД за 234 млн грн - это рекорд в приватизации спиртовых активов.

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе 16-й объект "Укрспирт" - Вишняковское МПД и хранения спирта (ликеро-водочное производство) - за 23,1 млн грн.

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Экономическая правда