Фонд госимущества продал шестнадцатый объект "Укрспирта" за 23 миллиона

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе 16-й объект "Укрспирт" - Вишняковское МПД и хранения спирта (ликеро-водочное производство) - за 23,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что объект приватизации расположен в г. Кременчуг Полтавской области и состоит из 166 наименований зданий, оборудования и другого имущества.

"Несмотря на то, что в аукционе зарегистрировался один желающий принять в нем участие, цена объекта возросла со стартовых 9,8 до 23,1 млн грн, то есть, в 2,3 раза", - говорится в сообщении.

Напомним:

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 3 декабря продал за 61 млн 100 грн 12-й объект ГП "Укрспирт" - Довжокское МОД (Хмельницкая область).

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 4 декабря продал 13-й объект "Укрспирт" - Мартыновское место осуществления деятельности и хранения спирта (Винницкая область) за 84 млн 777 грн.

Фонд гарантирования 17 декабря на приватизационном аукционе продал 14-й объект ГП "Укрспирт" - Воютичское МПД - по 48 млн 100 грн.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Вишняковский МПД за 234 млн грн - это рекорд в приватизации спиртовых активов.

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Экономическая правда