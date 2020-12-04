За 84 миллиона "ушел с молотка" тринадцатый завод "Укрспирт"
Фонд госимущества на приватизационном аукционе 4 декабря продал 13-й объект "Укрспирт" - Мартыновское место осуществления деятельности и хранения спирта (Винницкая область) за 84 млн 777 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"В аукционе за право собственности на этот объект спиртовой отрасли соревновались 5 участников, которые в конкурентных торгах повысили цену со стартовых 31,7 млн грн до 84 млн грн, таким образом цена выросла в 2,7 раза от стартовой.
После подписания протокола о результатах аукциона, победитель получит возможность заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Мартыновского МПД будет считаться официально завершенным, а новый владелец будет иметь возможность получить лицензию на производство спирта", - говорится в сообщении.
Напомним:
Фонд госимущества на приватизационном аукционе 3 декабря продал за 61 млн 100 грн 12-й объект ГП "Укрспирт" - Довжокское МОД (Хмельницкая область).
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Экономическая правда
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