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Фонд госимущества продал двенадцатый завод "Укрспирт" за 61 миллион

Четверг, 3 декабря 2020, 16:40
 

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 3 декабря продал за 61 млн 100 грн 12-й объект ГП "Укрспирт" - Довжокское МОД (Хмельницкая область).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что объект на торгах соревновались 2 компании, стартовая цена выросла более чем вдвое - с 29,3 млн грн до 61 млн грн.

"Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Должокского МОД будет считаться официально завершенным.

Новый владелец получит, в частности, главный корпус завода, спиртохранилище, углекислотный цех, склад минеральной воды, помещение цеха денатурации, а также транспортные средства и оборудование", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда

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Фонд госимущества приватизация Укрспирт спирт

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